Συνελήφθη υποψήφιος βουλευτής ως μέλος κυκλώματος για απάτη στον ΕΟΠΥΥ

Απάτη σε βάρος του ΕΟΠΥΥ: Πρώην υποψήφιος βουλευτής κόμματος, φέρεται ως εγκέφαλος κυκλώματος.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη εννέα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο γιατροί δημόσιων νοσοκομείων.

Κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΥΥ μέσω εικονικών συνταγογραφήσεων φαρμάκων εξάρθρωσε το Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με τον ΕΟΦ.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε περιοχές της Αττικής, συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι πρώην υποψήφιος βουλευτής κόμματος.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη εννέα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο γιατροί δημόσιων νοσοκομείων.

Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα δρούσε από το 2020 έως τον Απρίλιο του 2026. Τα μέλη του εντόπιζαν ΑΜΚΑ ασφαλισμένων, κυρίως ηλικιωμένων και Ρομά που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, εξέδιδαν ψευδείς συνταγές, τις εκτελούσαν εικονικά μέσω συνεργαζόμενων φαρμακείων και στη συνέχεια διέθεταν παράνομα τα φαρμακευτικά σκευάσματα. Ανάμεσα στις περιπτώσεις που ερευνήθηκαν, εντοπίστηκε και συνταγή που εκτελέστηκε μετά τον θάνατο ασφαλισμένου.

Η έρευνα αποκάλυψε την έκδοση 5.429 εικονικών συνταγών, με τη ζημία για τον ΕΟΠΥΥ να ξεπερνά τις 405.000 ευρώ. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς διέθετε φαρμακευτικά σκευάσματα που περιείχαν ναρκωτικές ουσίες χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 240 συσκευασίες φαρμάκων, 1.200 ευρώ, πλήθος εγγράφων και ηλεκτρονικών πειστηρίων, καθώς και ένα αυτοκίνητο.