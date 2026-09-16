Συνελήφθη ιδιοκτήτης συνεργείου για ρύπανση του περιβάλλοντος
Στη σύλληψη ενός 35χρονου ιδιοκτήτη συνεργείου οχημάτων στην Παλλήνη προχώρησαν αστυνομικοί, μετά από έλεγχο για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η έρευνα έγινε το πρωί της Δευτέρας από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α.
Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί
Στον έλεγχο συμμετείχε κλιμάκιο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας, μαζί με υπαλλήλους του Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής. Κατά την έρευνα μέσα στην επιχείρηση εντοπίστηκε πλήθος στερεών αποβλήτων. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν λιπαντικά έλαια στο έδαφος.
Τα συγκεκριμένα έλαια κατατάσσονται στην κατηγορία των επικίνδυνων αποβλήτων, ενώ σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου είχαν προκαλέσει εκτεταμένη ρύπανση του περιβάλλοντος.
Ακάθαρτα ύδατα στο πεζοδρόμιο
Επιπλέον, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 35χρονος διοχέτευε ακάθαρτα ύδατα από φρεάτιο προς το πεζοδρόμιο. Η διοχέτευση γινόταν με τη χρήση αντλίας και πλαστικού σωλήνα.
Μετά τα ευρήματα της έρευνας, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 35χρονου ημεδαπού, ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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