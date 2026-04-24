Συνελήφθη 55χρονος, που είχε ταμπουρωθεί με όπλο στο σπίτι του στο Νέο Κόσμο

Συνελήφθη πριν από λίγο και μετά από αστυνομική επιχείρηση ο 55χρονος που είχε ταμπουρωθεί με όπλο από χθες το απόγευμα σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο, μετά από επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της μητέρας του.

Το περιστατικό ξεκίνησε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Πέμπτης 23 Απριλίου, όταν μια 81χρονη γυναίκα κάλεσε την Άμεση Δράση και κατήγγειλε πως ο γιος της, με τον οποίο μένει μαζί σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Σουλιωτών, την χτύπησε. Παράλληλα η 81χρονη πληροφόρησε τις αρχές πως ο 55χρονος είναι χρήστης ουσιών και ότι μέσα στο σπίτι υπάρχει όπλο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ, οι οποίοι προσπαθούσαν να πείσουν τον 55χρονο,ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, να παραδοθεί. Τελικά ο 55χρονος συνελήφθη έπειτα από αστυνομική επιχείρηση που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί.

Η μητέρα του 55χρονου, που είχε καταφέρει να φύγει από το διαμέρισμα λίγη ώρα μετά την επίθεση που δέχθηκε, βρίσκεται στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, ενώ όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ έχει μώλωπα στο μάτι.

