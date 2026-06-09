Παλλήνη: Ξηλώθηκαν 500 μέτρα καλωδίων για ρευματοκλοπές

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, του Αστυνομικού Τμήματος Παλλήνης, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής.

Σκοπός των επιχειρήσεων ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στις συγκεκριμένες περιοχές, με γνώμονα την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και την προστασία της δημόσιας περιουσίας.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν -2- άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ενώ βεβαιώθηκαν και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης και χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο.Παράλληλα, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων μήκους -500- μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, συμβάλλοντας στην αποτροπή επικίνδυνων παρεμβάσεων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, οι οποίες εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.