Ζωγράφου: Συνελήφθη 21χρονος με 111 συσκευασίες κάνναβης

111 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 193 γραμμαρίων, έτοιμες προς διακίνηση στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου εντόπισαν οι Αστυνομικοί να έχει στην κατοχή τους ένας 21χρονος ο οποίος και συνελήφθη.

Ειδικότερα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καισαριανής αναφορικά με νεαρό άνδρα που διακινεί ναρκωτικές ουσίες στις Φοιτητικές Εστίες της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου, απογευματινές ώρες της 7-6-2026, κατόπιν συντονισμένης επέμβασης του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καισαριανής και αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., εντοπίστηκε ο 21χρονος ημεδαπός.

Στη θέα των αστυνομικών ο 21χρονος επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας προς τις Φοιτητικές Εστίες όμως οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-111- συσκευασίες που περιείχαν συνολικά -193- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, έτοιμες προς διακίνηση,

το χρηματικό ποσό των -65- ευρώ και

κινητό τηλέφωνο.

Σημειώνεται ότι ο 21χρονος έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.