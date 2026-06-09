Κορυδαλλός: 25χρονος εμβόλισε μηχανή της ΔΙ.ΑΣ. – Τραυματίας αστυνομικός

Συνελήφθη 25χρονος ο οποίος κατά την διάρκεια καταδίωξης εμβόλισε και ανέτρεψε μηχανή της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αστυνομικού στην περιοχή του Κορυδαλλού.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του δράστη βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν, 160,1 γραμ. κάνναβης, ξίφος, 3 σουγιάδες, σπρέι πιπεριού, αντιασφυξιογόνα μάσκα, μαχαίρι στρατιωτικού τύπου, πτυσσόμενη ράβδος, 5 μεταλλικοί τρίφτες, 6 πυρσοί και το χρηματικό ποσό των 7.100 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί φωτοβολίδων και περί όπλων.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους έκριναν ύποπτη μοτοσυκλέτα, η οποία δεν έφερε πινακίδα κυκλοφορίας, με οδηγό τον κατηγορούμενο και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Εκείνος στη θέα τους, δε συμμορφώθηκε στις υποδείξεις, επιτάχυνε και ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας, παραβίασε κατ’ επανάληψη ερυθρούς σηματοδότες, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και εμβόλισε μοτοσικλέτα της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., η οποία ανατράπηκε με επακόλουθο τον τραυματισμό αστυνομικού.

Στη συνέχεια, κατόπιν πεζής καταδίωξης, ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.