Ώρα Ανακριτή για το ζεύγος Καμπούρη και άλλα εννέα άτομα
Απολογούνται για πέντε κακουργήματα
Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε το πρωί ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι εννέα κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου.
Για «λογιστικό λάθος» κάνει λόγο η πλευρά Καμπούρη, που ισχυρίζεται ότι οι πραγματικές οφειλές δεν ξεπερνούν τα 250.000 ευρώ.
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