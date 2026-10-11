Ώρα Ανακριτή για το ζεύγος Καμπούρη και άλλα εννέα άτομα

Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε το πρωί ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι εννέα κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου.

Για «λογιστικό λάθος» κάνει λόγο η πλευρά Καμπούρη, που ισχυρίζεται ότι οι πραγματικές οφειλές δεν ξεπερνούν τα 250.000 ευρώ.