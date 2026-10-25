Συνελήφθη 19χρονος στα Άνω Λιόσια

Συνελήφθη από αστυνομικούς, το απόγευμα του Σαββάτου (24/10/2026), σε στάση λεωφορείου, στα Άνω Λιόσια, 19χρονος αλλοδαπός, ο οποίος μετέφερε μέσα σε σακίδιο, ένα πιστόλι με σιγαστήρα με φυσίγγια στη γεμιστήρα, καθώς και μαχαίρι.

Οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια περιπολίας, εντόπισαν τον 19χρονο σε στάση λεωφορείου, και αφού τον έκριναν ύποπτο, προχώρησαν σε έλεγχο, όπου μέσα στο σακίδιό του, εντοπίστηκε ένα πιστόλι με σιγαστήρα, δώδεκα φυσίγγια, εκ των οποίων τα πέντε στη γεμιστήρα, καθώς και μαχαίρι, τα οποία κατασχέθηκαν.

Σε βάρος του 19χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.