Πάτρα: Επιτέθηκε σε αστυνομικούς με σφυρί

Συνελήφθη από αστυνομικούς, τα ξημερώματα της Κυριακής (25/10/2026), ένας άνδρας, κατηγορούμενος για επίθεση σε αστυνομικούς με σφυρί, χτυπώντας δυο από αυτούς.

Ωστόσο, προκάλεσε και ζημιές σε δυο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθη, σήμερα 25/10/2026, τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Διμοιρίας Υποστήριξης Αχαΐας και του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, πρόκληση σωματικών βλαβών, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απείθεια, απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος επιτέθηκε σε αστυνομικούς κρατώντας σφυρί και αρνήθηκε να συμμορφωθεί στις υποδείξεις τους να το απορρίψει. Κατά τη σύλληψή του προέβαλε σθεναρή αντίσταση, χτυπώντας δύο αστυνομικούς και προκαλώντας φθορές σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.