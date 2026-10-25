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Ολοκληρώθηκε η απολογία του προέδρου της ΕΟΚ για «στημένους αγώνες»

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
25/10/2026 16:33
Ολοκληρώθηκε η απολογία του προέδρου της ΕΟΚ για «στημένους αγώνες»
PHOTO / INTIME

Απολογήθηκε στον Ανακριτή, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος αρνήθηκε την κακοκαιρία που του προσάπτεται στη δικογραφία για στημένους αγώνες.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, μεταφέρθηκε στα δικαστήρια και στο γραφείο του Ανακριτή, όπου κατέθετε επί τρεισήμισι περίπου ώρες.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση του Ευάγγελου Λιόλιου, ο κατηγορούμενος αρνείται την κατηγορία σε βάρος του που αφορά κακουργηματικού βαθμού δωροδοκίες, συνδεόμενες με 49 αγώνες μπάσκετ σε όλες τις κατηγορίες του αθλήματος, στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου.

Ο Ευάγγελος Λιόλιος φέρεται να ισχυρίζεται, με υπόμνημα που παρέδωσε αλλά και με τις απαντήσεις που έδωσε στον δικαστικό λειτουργό, ότι η υπόθεση αποτελεί σκευωρία σε βάρος του από συγκεκριμένα πρόσωπα.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί με την απολογία του επιχειρηματία, συνεργάτη του προέδρου της ΕΟΚ.

Αφού ολοκληρωθεί και η δεύτερη απολογία, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφανθούν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση που θα έχουν οι δύο κατηγορούμενοι.

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