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Ψωμί με προζύμι ….φοροδιαφυγή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
25/10/2026 14:18
Ψωμί με προζύμι ….φοροδιαφυγή
Μεγάλη επιχείρηση σε αλυσίδα φούρνων

Νέα μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας  είναι σε εξέλιξη από το πρωί της Κυριακής με επίκεντρο την αλυσίδα φούρνων  και αφορά φοροδιαφυγή  σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εκατομμυρίων ευρώ.

Οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ που συμμετέχουν στην επιχείρηση έχουν συλλάβει δύο άτομα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας λογιστής ο οποίος φέρεται να αποτελούσε σημαντικό πρόσωπο στη δομή της οργάνωσης.

Η φοροδιαφυγή στο ψωμί και στα είδη αρτοποιείου αποτελεί διαχρονικό στόχο των ελεγκτικών αρχών (ΑΑΔΕ), καθώς πρόκειται για προϊόντα καθημερινής και μαζικής κατανάλωσης.

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