Συνελήφθη 18χρονος στην Εγνατία – Μετέφερε αλλοδαπούς

Στη σύλληψη ενός 18χρονου αλλοδαπού προχώρησαν χθες το πρωί, αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, για παράνομη μεταφορά μεταναστών που δεν διέθεταν ταξιδιωτικά έγγραφα.

Ο νεαρός εντοπίστηκε να κινείται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του κόμβου Βαγιοχωρίου, και επιχείρησε να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Επιχείρησε να ξεφύγει από τον έλεγχο

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης ακινητοποίησαν το όχημα. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 18χρονος μετέφερε αλλοδαπούς που στερούνταν παντελώς ταξιδιωτικών εγγράφων.

Μάλιστα, τρεις από τους μεταφερόμενους βρίσκονταν στον χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου. Ο 18χρονος συνελήφθη, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε κατά τη διαδικασία.

Τι κατασχέθηκε

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, 150 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα. Παράλληλα, από τον έλεγχο προέκυψε ότι ο 18χρονος δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης.

Στον Εισαγγελέα ο 18χρονος

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.