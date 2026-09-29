Επεισόδιο σε νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφει δασκάλα νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια να φωνάζει στα μικρά παιδιά εκτοξεύοντας απειλές.

Η δασκάλα καταγγέλλει βιαιοπραγία σε βάρος της, ενώ ο άνδρας που φέρεται να της επιτέθηκε, αναζητείται.