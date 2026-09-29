LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Deal

Deal

17:45
ALPHA NEWS

Επεισόδιο σε νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια

Σύλληψη μητέρας, ΕΔΕ για Διευθύντρια
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
29/09/2026 14:47

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφει δασκάλα νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια να φωνάζει στα μικρά παιδιά  εκτοξεύοντας απειλές.

Η δασκάλα καταγγέλλει βιαιοπραγία σε βάρος της, ενώ ο άνδρας που φέρεται να της επιτέθηκε, αναζητείται.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης