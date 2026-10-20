Συναγερμός στο Χαϊδάρι για ύποπτο αντικείμενο

Κινητοποίηση των αρχών σε πάρκο στο Χαϊδάρι, μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου.

Πρόκειται για χειροβομβόιδα αμυντικού τύπου, οξειδωμένη. Στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο του Τάγματος Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς για να παραλάβει την χειροβομβίδα.

Νωρίτερα στο σημείο, στην οδό Χριστοφόρου Περραιβού, μετέβη κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να ελέγξει το αντικείμενο.