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Συναγερμός στο Χαϊδάρι για ύποπτο αντικείμενο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
20/10/2026 09:59
Συναγερμός στο Χαϊδάρι για ύποπτο αντικείμενο
INTIME

Κινητοποίηση των αρχών σε πάρκο στο Χαϊδάρι, μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου.

Πρόκειται για χειροβομβόιδα αμυντικού τύπου, οξειδωμένη. Στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο του Τάγματος Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς για να παραλάβει την χειροβομβίδα.

Νωρίτερα στο σημείο, στην οδό Χριστοφόρου Περραιβού, μετέβη κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να ελέγξει το αντικείμενο.

 

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