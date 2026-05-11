Το Σόι σου (Ε)

Σύλληψη 48χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας δύο ανηλίκων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
11/05/2026 10:48
ΙΝΤΙΜΕ

Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθη 48χρονος, έπειτα από καταγγελία ότι παρενόχλησε σεξουαλικά δύο έφηβους, 13 και 14 ετών, σε πάρκο, στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί του περασμένου Σαββάτου, όταν ο 48χρονος πλησίασε τους δύο ανήλικους, απευθύνοντάς τους φράσεις, με τις οποίες προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Στην καταγγελία προέβη η μητέρα ενός εκ των ανηλίκων, όταν ο γιος της της αποκάλυψε τι είχε συμβεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

