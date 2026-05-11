Ηράκλειο: Αύριο απολογείται ο 30χρονος που φέρεται να παρέσυρε με ΙΧ τη σύζυγό του

Σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς όμως να διατρέχει άμεσο κίνδυνο η ζωή της, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου η 28χρονη μητέρα τεσσάρων ανήλικων παιδιών, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος σύζυγός της.

Ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη και αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, αναμένεται να απολογηθεί αύριο, Τρίτη 12 Μαϊου. Την 28χρονη γυναίκα εντόπισε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, 9 Μαϊου, διερχόμενος οδηγός σε σημείο της Παντάνασσας του Δήμου Μαλεβιζίου στην άκρη του δρόμου αιμόφυρτη. Άμεσα έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, αρχικά ο 30χρονος σύζυγός της ανέφερε ότι η γυναίκα βρέθηκε κατά λάθος εκτός του οχήματος και ενώ αυτό κινείτο. Στη συνέχεια, και με βάση τα τραύματα που έφερε η 28χρονη, φαίνεται να προέκυψε πως η νεαρή μητέρα παρασυρθηκε από το όχημα και μαλιστα ενώ μέσα σε αυτό βρίσκονταν τρία από τα παιδιά της, ηλικίας 4, 7 ετών και βρέφος περίπου τριών μηνών.

Σύμφωνα με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ, Γιώργο Χαλκιαδάκη, η γυναίκα φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κάταγμα στον δεύτερο αυχενικό σπόνδυλο, η κατάστασή της κρίνεται σοβαρή, αλλά δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο η ζωή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ