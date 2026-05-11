ΚΟΙΝΩΝΙΑ
11/05/2026 10:32
Νέες επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στα νότια της Κρήτης
AP photo/Francisco Seco

Δύο νέα περιστατικά με μετανάστες καταγράφονται από τα ξημερώματα στα νότια της Κρήτης.

Στο ένα από αυτά, σκάφος της Frontex εντόπισε 56 άτομα, τα οποία επέβαιναν σε λέμβο, 23 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Αφού πραγματοποιήθηκε η περισυλλογή τους, μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες και από εκεί σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, το δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε σε θαλάσσια περιοχή 8 ναυτικά μίλια της Ψαρής Φοράδας, όπου από ναυαγοσωστικό σκάφος εντόπισε μέσα σε λέμβο και διέσωσε 44 άτομα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

