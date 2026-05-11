ΚΟΙΝΩΝΙΑ
11/05/2026 11:08
Νεκρό βρέφος βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη
INTIME

Ένα νεκρό βρέφος βρήκαν οι αστυνομικές αρχές σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στον οικισμό του Δροσερού στην πόλη της Ξάνθης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η αστυνομία δέχθηκε ανώνυμη τηλεφωνική καταγγελία και έσπευσε στον οικισμό μαζί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου μέσα σε ένα παλιό εγκαταλελειμμένο σπίτι βρέθηκε το βρέφος νεκρό.

Προς το παρόν, παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες θανάτου του βρέφους, ωστόσο για την υπόθεση έχει συλληφθεί η 33χρονη μητέρα του, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Φως στις ακριβείς συνθήκες θανάτου του βρέφους θα ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του άτυχου παιδιού.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

