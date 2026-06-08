Σύλληψη 25χρονου αλλοδαπού για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες, Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, σε περιοχή της Αττικής, 25χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία, ο κατηγορούμενος βρέθηκε να έχει στην κατοχή του με σκοπό τη διακίνηση συσκευασία που περιείχε κοκαΐνη, βάρους -1.180- γραμμαρίων, καθώς και -3- αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, βάρους -106- γραμμαρίων.

Συνολικά, από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κοκαΐνη, βάρους -1.286- γραμμαρίων,

το χρηματικό ποσό των -170- ευρώ,

συσκευή κινητής τηλεφωνίας,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

μοτοσικλέτα, καθώς και

πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για έτερα αδικήματα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης ανακριτικών Αρχών για το αδίκημα της ληστείας και της εκβίασης σε απόπειρα.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.