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Παράσυρση 15χρονης στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
08/06/2026 10:58
Παράσυρση 15χρονης στη Θεσσαλονίκη
INTIME Φωτογραφία αρχείου

Τροχαίο με παράσυρση ανήλικης σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας.
Η ανήλικη επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα, στο ύψος της Περαίας, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 38χρονος.
Η 15χρονη τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται.
Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη.

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