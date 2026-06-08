Παράσυρση 15χρονης στη Θεσσαλονίκη
Τροχαίο με παράσυρση ανήλικης σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας.
Η ανήλικη επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα, στο ύψος της Περαίας, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 38χρονος.
Η 15χρονη τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται.
Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις