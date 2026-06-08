Σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ

Στα τελευταία μαθήματα Προσανατολισμού εξετάστηκαν σήμερα, Δευτέρα, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ. Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκαν στην Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ οι Πανελλαδικές θα συνεχιστούν με μαθήματα ειδικότητας μέχρι και τις 15 Ιουνίου, ενώ στη συνέχεια, από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου, θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Ειδικά Μαθήματα.