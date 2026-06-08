Πυροσβεστική: 64 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 48ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας

Συνολικά 64 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τη Πυροσβεστική,με τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία, στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι πυρκαγιές φαίνεται να οφείλονται σε αμέλειες κατά την εκτέλεση εργασιών ή άλλων δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο. Παράλληλα, οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος διερευνούν όλα τα περιστατικά, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες όπου προκύπτουν.

Όπως επισημαίνεται από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν τις τελευταίες ημέρες ευνόησαν την έναρξη και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών, ωστόσο όπως υπογραμμίζεται, «χάρη στην άμεση κινητοποίηση και την αποτελεσματική επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι περισσότερες πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό τους στάδιο, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές».