Εκτεταμένες ζημιές στο Μπάντμιντον – Κατέρρευσε τμήμα της οροφής

Υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής σε εγκαταλελειμμένο Ολυμπιακό ακίνητο στο Πάρκο Γουδή, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση των αιτίων που προκάλεσαν τη φωτιά.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ξεκίνησε λίγο μετά τις 20.00, ενώ στις 20.20 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά πόρτες και παράθυρα, λόγω του πυκνού καπνού και των ανέμων που επικρατούσαν.

Από τη φωτιά, που περιορίστηκε στο Ολυμπιακό ακίνητο κατέρρευσε τμήμα της οροφής και δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα και περιορίστηκε αποκλειστικά στο εσωτερικό του κτιρίου. Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για σοβαρές υλικές ζημιές, χωρίς οι φλόγες να επεκταθούν στους γύρω εξωτερικούς χώρους.