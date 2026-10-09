Σέρρες: 49χρονος εργάτης έπεσε από σκαλωσιά

Η κατάστασή του είναι κρίσιμη

Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Κάτω Καμήλα Σερρών, όταν 49χρονος εργάτης έπεσε από σκαλωσιά κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών.

Ο άνδρας έπεσε στο έδαφος με αποτέλεσμα να υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ιατρών, ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.