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Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στο Βόρειο Αιγαίο

Ανοιχτά της Μυτιλήνης το επίκεντρο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
06/11/2026 14:51
Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στο Βόρειο Αιγαίο
INTIME

Σεισμός μεγέθους 3,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:16 τα ξημερώματα, σε υποθαλάσσια περιοχή του Βορείου Αιγαίου, κοντά στις δυτικές ακτές της Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίστηκε 32 χιλιόμετρα δυτικά του Σιγρίου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού 

Όπως προκύπτει από την αναθεωρημένη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίστηκε στα 17,8 χιλιόμετρα.

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