«Όσο ζω Μαζώ», φώναξε η Ελένη Φουρέιρα αποχαιρετώντας τον Γιώργο Μαζωνάκη επι σκηνής.

Η τραγουδίστρια επισήμανε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν πέρα από σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας σπουδαίος άνθρωπος και τόνισε πως η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από τα τραγούδια του: «Επειδή σήμερα κλείνουμε δέκα μέρες από την ημέρα που χάσαμε ίσως τον σπουδαιότερο Έλληνα λαϊκό τραγουδιστή και όχι μόνο λαϊκό… Τι λέω… Μία από τις σπουδαιότερες ψυχές, έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, έναν άνθρωπο που έσπασε στερεότυπα, έναν άνθρωπο που δεν τον ένοιαζαν τα κουτάκια. Έβγαινε έξω από αυτά. Γιώργο σ’ αγαπάμε και θα σ’ αγαπάμε για πάντα. Δεν έχεις φύγει ποτέ και δεν θα φύγεις ποτέ. Όσο ζω, Μαζώ», είπε και στη συνέχεια.