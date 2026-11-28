Με συνεχείς αφίξεις μεταναστών βρίσκεται αντιμέτωπη από το πρωί η Ιεράπετρα, καθώς περίπου 220 άνθρωποι, κυρίως από το Σουδάν, έχουν ήδη συγκεντρωθεί στην παραλιακή πλατεία της πόλης. Ανάμεσά τους βρίσκονται και μικρά παιδιά.

Σύμφωνα με ανάρτηση της δημοσιογράφου Μαρίας Τσαγκαράκη στο Facebook, περίπου 30 ακόμη μετανάστες παραμένουν από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας σε χώρο δίπλα στο Λιμεναρχείο.

Η κατάσταση αναμένεται να γίνει πιο δύσκολη μέσα στις επόμενες ώρες. Όπως αναφέρει η δημοσιογράφος, πληροφορίες κάνουν λόγο για ακόμη 3-4 βάρκες που κατευθύνονται προς την περιοχή. Μάλιστα, σκάφη με μετανάστες βρίσκονται ήδη ανοιχτά της Χρυσής, με το Λιμενικό να επιχειρεί για τη διάσωσή τους και τη μεταφορά τους στην Ιεράπετρα.

Πάνω από 400 άτομα έως το βράδυ

Με βάση τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις που μεταφέρει η ίδια, ο συνολικός αριθμός των μεταναστών που ενδέχεται να φτάσουν στην Ιεράπετρα και να συγκεντρωθούν στην παραλιακή πλατεία μπορεί να ξεπεράσει τους 400 μέχρι το βράδυ.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην κατάσταση των λιμενικών. Όπως επισημαίνει η Μαρία Τσαγκαράκη, τα στελέχη του Λιμενικού βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή, έχοντας συμπληρώσει σχεδόν δύο 24ωρα χωρίς ουσιαστική ανάπαυση.

Παράλληλα, θέτει ζήτημα για τις δυνατότητες φύλαξης και διαχείρισης ενός τόσο μεγάλου αριθμού ανθρώπων σε έναν περιορισμένο χώρο, την ώρα που οι αφίξεις στην περιοχή συνεχίζονται.

Οι εξελίξεις παραμένουν ανοιχτές, καθώς οι επιχειρήσεις του Λιμενικού βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερα για τον αριθμό των διασωθέντων και τις επόμενες αφίξεις.

Πηγή βίντεο/Facebook/Μαρία Τσαγκαράκη