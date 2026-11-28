Με αιχμές για τη δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών, τις καθυστερήσεις και τις ευθύνες που αποδίδονται στους εμπλεκομένους, τοποθετείται ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 28.2.2023, σε σημερινή της ανακοίνωση.

Αφορμή αποτέλεσαν οι τελευταίες συνεδριάσεις στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στη Θεσσαλονίκη, όπου συγγενείς θυμάτων και επιζώντες περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές της σιδηροδρομικής τραγωδίας, αλλά και όσα ακολούθησαν.

Ιδιαίτερα συγκλονιστικές ήταν οι μαρτυρίες γονέων που εξακολουθούν να ζητούν απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου των παιδιών τους. Στο επίκεντρο βρέθηκαν και οι καταγγελίες για την αλλοίωση του χώρου της σύγκρουσης, τις εκσκαφές και τη μεταφορά χωμάτων που, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, περιείχαν ανθρώπινα κατάλοιπα.

Αιχμές για κενά στην ανάκριση

Στην ανακοίνωση γίνεται ειδική αναφορά στις καταθέσεις επιζώντων, οι οποίοι περιέγραψαν την πυρόσφαιρα, τη φωτιά και τον εγκλωβισμό επιβατών στα διαλυμένα βαγόνια. Ο Σύλλογος επισημαίνει, μάλιστα, ότι επιζώντες από τα πρώτα βαγόνια δεν είχαν κληθεί ποτέ να καταθέσουν, θέτοντας ερωτήματα για την πληρότητα της ανακριτικής διαδικασίας.

Παράλληλα, ασκείται έντονη κριτική στις δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης για τη δικαστική διαδικασία, με τον Σύλλογο να απορρίπτει τον χαρακτηρισμό «συνωμοσία» για τις μαζικές κινητοποιήσεις που ακολούθησαν την τραγωδία.

Στο στόχαστρο και η διαδικασία για τον πρώην υπουργό

Ξεχωριστή θέση στην ανακοίνωση έχει η εμφάνιση του πρώην υπουργού Μεταφορών και Υποδομών ενώπιον του αρεοπαγίτη ανακριτή, στο πλαίσιο της διερεύνησης του πλημμελήματος της παράβασης καθήκοντος.

Οι συγγενείς θεωρούν ότι η συγκεκριμένη αντιμετώπιση δεν ανταποκρίνεται στη σοβαρότητα της υπόθεσης, που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και άφησε δεκάδες τραυματίες. Ζητούν να διερευνηθούν πλήρως οι ευθύνες για τις ελλείψεις προσωπικού, τις καθυστερήσεις στα έργα ασφαλείας και τις παραλείψεις στον σιδηρόδρομο.

Ανοιχτό παραμένει, σύμφωνα με τον Σύλλογο, και το ζήτημα των εκταφών και των εργαστηριακών εξετάσεων, με τις οικογένειες να καταγγέλλουν συνεχείς καθυστερήσεις στη διαδικασία.

Το μήνυμα της ανακοίνωσης είναι σαφές: οι συγγενείς ζητούν πλήρη διερεύνηση της τραγωδίας, απόδοση ευθυνών σε όλους τους υπαιτίους και απαντήσεις για κάθε πτυχή της υπόθεσης.

«Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη», καταλήγει ο Σύλλογος, ξεκαθαρίζοντας ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για τη δικαίωση των 57 θυμάτων.