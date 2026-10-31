Βίντεο: Φωτιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στις φλόγες παραδόθηκε κτίριο που στεγάζεται αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης τα ξημερώματα . Στο σημείο έφτασαν άμεσα 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες έγινε προληπτική εκκένωση της πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα στην αντιπροσωπεία.

Οι πύρινες φλόγες είχαν επεκταθεί το κτίριο κάνοντας δύσκολη την προσπάθεια των πυροσβεστών να την θέσουν υπο έλεγχο .

Η επιχείρηση έπαθε σοβαρές ζημιές, ενώ ευτυχώς δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.