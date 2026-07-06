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Καταγγελίες για καθυστερήσεις στις πτήσεις – Τι απαντά η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
06/07/2026 21:10

Μεγάλη σύσκεψη έχουμε αυτή την ώρα στην υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, για τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις πτήσεις στη χώρα μας..

Μια κατάσταση που δεν βοηθάει καθόλου τον τουρισμό μας , αφήνοντας ταλαιπωρία και κακές εντυπώσεις.

Μας ενημερώνει η Σοφία Ροδοπούλου

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