Καταγγελίες για καθυστερήσεις στις πτήσεις – Τι απαντά η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας

Μεγάλη σύσκεψη έχουμε αυτή την ώρα στην υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, για τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις πτήσεις στη χώρα μας..

Μια κατάσταση που δεν βοηθάει καθόλου τον τουρισμό μας , αφήνοντας ταλαιπωρία και κακές εντυπώσεις.

Μας ενημερώνει η Σοφία Ροδοπούλου