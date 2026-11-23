Η εικόνα αδιάψευστος μάρτυρας. Σύμφωνα με την καταγγελία που κάνει κάτοικος στην Σταμνά Μεσολογγίου , αγρότης της περιοχής έριξε το νερό απο τα δοχεία που συντηρούσε τις ελιές μέσα στον κεφαλόβρυσο εκεί που ρέει καθαρό νερό πηγής , το οποίο χρησιμοποιείται για αγροτικές εργασίες.

Η περιγραφή του πολίτη που κάνει την καταγγελία αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος .

Το νερό αυτό καταλήγει μέσω του …. !!! αρχαίου ρωμαϊκού υδραγωγείου στην θάλασσα , την λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού και της Σταμνάς , επιβαρύνοντας το περιβάλλον και συμβάλοντας στην μόλυνση του θαλάσσιου πλούτου. Το νερό απο τις ελιές τονίζουν οι ειδικοί σε καμία περιπτωση δεν πρέπει να καταλήγει στην θάλασσα .

Οι κάτοικοι ζητούν να ληφθούν μέτρα για την προστασία της περιοχής ενω εξετάζουν το ενδεχόμενο να απευθυνθούν και στον Εισαγγελέα . Τρείς ημέρες μετά το νερό του Κεφαλόβρυσου ΄΄καθάρισε΄΄ λένε οι κάτοικοι μέχρι την επόμενη φορά….