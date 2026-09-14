Ρόδος: Διεθνές συνέδριο για την λαογραφία στην εποχή του AI

Διεθνές συνέδριο για τη σχέση του λαϊκού πολιτισμού με τις νέες τεχνολογίες και την Τεχνητή Νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου στη Ρόδο και τη Χάλκη. Το συνέδριο έχει τίτλο «Ψηφιακή λαογραφία 2.0: Ο λαϊκός πολιτισμός στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης» και θα συγκεντρώσει επιστήμονες και ερευνητές.

Στη Ρόδο οι εργασίες στις 16 και 17 Οκτωβρίου

Οι εργασίες του συνεδρίου θα γίνουν στις 16 και 17 Οκτωβρίου στη Ρόδο. Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί στις 18 Οκτωβρίου στη Χάλκη. Στο επίκεντρο θα βρεθεί ο τρόπος με τον οποίο ο λαϊκός πολιτισμός προσαρμόζεται στο ψηφιακό περιβάλλον. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν τις δυνατότητες που δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Από το πρώτο ψηφιακό συνέδριο του 2021

Η επιστημονική συνάντηση πραγματοποιείται πέντε χρόνια μετά το πρώτο ψηφιακό συνέδριο, το οποίο έγινε το 2021. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το φετινό συνέδριο θα εστιάσει στις αλλαγές που φέρνουν οι νέες τεχνολογίες στις μορφές έκφρασης, δημιουργίας και μετάδοσης του σύγχρονου λαϊκού πολιτισμού.

Ποιοι διοργανώνουν το συνέδριο

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Γλώσσας, Λαογραφίας και Λογοτεχνίας και το Εργαστήριο Μαθηματικών, Διδακτική τους & Πολυμέσα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Ρόδου. Τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Πολιτισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, οι Δήμοι Ρόδου και Χάλκης και το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου.