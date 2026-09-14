Λίμνη Ευβοίας: Νεκρή 80χρονη μετά από ανατροπή Ι.Χ.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λίμνη Ευβοίας, με μία 80χρονη γυναίκα να χάνει τη ζωή της και μία ακόμη γυναίκα να τραυματίζεται. Το Ι.Χ. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη από την πορεία του και ανατράπηκε στην περιοχή Κατούνια.

Ανατροπή Ι.Χ. στα Κατούνια

Το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή Κατούνια, όταν το αυτοκίνητο βγήκε από την πορεία του και ανατράπηκε. Από την ανατροπή, η 80χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της. Μία ακόμη γυναίκα τραυματίστηκε και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου.

Στο σημείο του τροχαίου κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού

Πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο και επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των δύο γυναικών από το όχημα. Παράλληλα, στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικές δυνάμεις για τις απαραίτητες ενέργειες μετά το τροχαίο δυστύχημα.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Έρευνα για τα αίτια του τροχαίου

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο στη Λίμνη Ευβοίας, καθώς και τα αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή και την ανατροπή του Ι.Χ. αυτοκινήτου.