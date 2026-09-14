Νέα εξέγερση σε κλειστή δομή στις Σέρρες

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής, στην κλειστή δομή «Κλειδί» του Δήμου Σιντικής στις Σέρρες, όταν μία ομάδα μεταναστών δημιούργησε ένταση.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι Αρχές, γύρω στις 21.10, περίπου 30 μετανάστες πέταξαν πέτρες σε αστυνομικούς και προσπάθησαν να προκαλέσουν φθορές στην περίφραξη της δομής.

Έπειτα από επέμβαση των αστυνομικών, η κατάσταση εξομαλύνθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ή διαφυγή κάποιου διαμένοντα.

Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε ότι παρόμοια σκηνικά έντασης έχουν καταγραφεί και το προηγούμενο διάστημα.