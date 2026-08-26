Βίντεο: Ψάχνουν τους κλέφτες στον Εύοσμο

Μηχανή εκλάπη τα ξημερώματα από τον Εύοσμο, από δύο δράστες. Όπως καταγγέλουν οι ιδιοκτήτες έφτασαν στο σημείο με όχημα πιθανόν λευκό το παλιό ( σύμφωνα με τα βίντεο).Στο πρώτο βίντεο διακρίνονται να έχουν καλυμένα τα χαρακτηριστικά τους και να κινούνται στο σημείο.

Εκλάπη και η κουκούλα της μηχανής , χρώματος μαύρη,σε περίπτωση που βρεθεί κάπου καλυμμένη.Στο δεύτερο βίντεο σύμφωνα με την καταγγελία μάλλον είναι το αυτοκίνητο με το οποίο έχουν φτάσει στην περιοχή.