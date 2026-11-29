Το δικό τους μήνυμα κατά της έκφυλης βίας, στέλνουν γυναίκες από τους ακριτικούς Λειψούς. Έφτιαξαν χειροποίητα πλεκτά, μαζί με χιλιάδες γυναίκες, από διάφορα μέρη του κόσμου. Αποτέλεσμα, ήταν να δημιουργηθεί ένας πολύχρωμος καμβάς με πλεκτά, που κάλυψαν την κεντρική πλατεία της πόλης Ματέρα, στην Ιταλία.