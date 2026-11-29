Πλεκτά – μήνυμα κατά της έκφυλης βίας από τους ακριτικούς Λειψούς στη Ματέρα Ιταλίας
Το δικό τους μήνυμα κατά της έκφυλης βίας, στέλνουν γυναίκες από τους ακριτικούς Λειψούς. Έφτιαξαν χειροποίητα πλεκτά, μαζί με χιλιάδες γυναίκες, από διάφορα μέρη του κόσμου. Αποτέλεσμα, ήταν να δημιουργηθεί ένας πολύχρωμος καμβάς με πλεκτά, που κάλυψαν την κεντρική πλατεία της πόλης Ματέρα, στην Ιταλία.
Κεντρικό Δελτίο 29/11/2026
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ29/11/2026 20:25
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις