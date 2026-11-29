Η Άννα Βίσση έκανε αλλαγή στα μαλλιά της . Το μήνυμα στους φίλους της
Νέα μουσική, παλιός φίλος, έγραψε η τραγουδίστρια ποζάροντας με τον κομμωτή που επιμελήθηκε το νέο της look.
Η τραγουδίστρια βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου μεταξύ άλλων ηχογραφεί τραγούδια. Παράλληλα, αποφάσισε να προχωρήσει σε ένα νέο look, το οποίο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους .
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