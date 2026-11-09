Πλεκτά…με αγάπη από τους Λειψούς

Με αγάπη έχουν πλέξει οι γυναίκες στους Λειψούς, τρία πλεκτά τετράγωνα. Χρωματιστά, με μοναδικά μοτίβα που εκπέμπουν χαρά και αλληλεγγύη. Οι δημιουργίες τους θα ταξιδέψουν στη Ματέρα της Ιταλίας, για να δώσουν το μήνυμα ενάντια στην βία κατά των γυναικών.

Το νησί των Δωδεκανήσων συμμετέχει, με αυτόν τον τρόπο στην διεθνή δράση Viva Vittoria.

Σε λίγες ημέρες πλεκτά από πολλές χώρες και τόπους, θα γεμίσουν χρώμα την Ματέρα. Τα πλεκτά θα ενωθούν δημιουργώντας πολύχρωμες κουβέρτες. Οι όμορφες δημιουργίες θα διατεθούν προς πώληση, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση φορέων οι οποίοι στηρίζουν γυναίκες που έχουν υποστεί βία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λειψών, η συμμετοχή του νησιού στην διεθνή δράση, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία, του Δήμου και του πολιτιστικού Συλλόγου “Νόστος”.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες, απήυθυνε ο Δήμος Λειψών, στις γυναίκες του νησιού, της Σωτηρίας Δρομάκα, της Ιωάννας Μελιανού και της Βασιλικής Πέρου, που με το μεράκι τους κατάφεραν να δημιουργήσουν τα όμορφα πλεκτά που θα φτάσουν ως την Ιταλία για αυτόν τον μοναδικό σκοπό.

Στην δράση συνέβαλε και από τις Βρυξέλλες, η Σοφία Χάιτα, στηρίζοντας την συμμετοχή του νησιού στην διεθνή πρωτοβουλία.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ

Η κίνηση και η προθυμία των κατοίκων του νησιού, να συμμετάσχουν σε αυτήν την μοναδική πρωτοβουλία αναδεικνύει πως ένα μικρό νησί και το μεράκι των ανθρώπων του, μπορούν να τα καταφέρουν και να βάλουν το δικό τους σημαντικό λυθαράκι σε μία τόσο σημαντική διεθνή δράση, αποτελώντας πρότυπο και για άλλες κοινότητες.