Άγιος Παντελεήμωνας: Σε 24χρονη από την Μπουρκίνα Φάσο ανήκει η σορός

Είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της στις 29 Οκτωβρίου στο Α.Τ. Κυψέλης

Μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη γυναίκα, η σορός της οποίας εντοπίστηκε σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Πρόκειται για μια 24χρονη με καταγωγή από την Μπουρκίνα Φάσο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 29 Οκτωβρίου είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.

Σημαντικό στοιχείο για την εξέλιξη της υπόθεσης είναι η νεκροτομή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το απόγευμα και να ρίξει φως στις συνθήκες του θανάτου της, χωρίς να έχει αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο.

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό της άτυχης γυναίκας από την πρώτη στιγμή έκανε λόγο για νεαρή ηλικία, μεταξύ 16 και 25 ετών, ενώ εκτίμησε πως ο θάνατός της επήλθε πριν από 3-5 ημέρες.

Σημαντικό στοιχείο σχετικά με τον θάνατό της είναι πως η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε μέσα σε σακούλα, τοποθετημένη σε βαλίτσα, με τα πόδια της δεμένα.

Τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εξετάζουν καρέ καρέ τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τον δράστη.