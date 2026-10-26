Πυρκαγιά σε φανοποιείο στη Νέα Πέραμο – Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 59χρονος

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ σε φανοποιείο επί της οδού Μικράς Ασίας, στη Νέα Πέραμο, με την Πυροσβεστική να προχωρά στην άμεση κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 20:00, κινητοποιώντας δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγάρων.

Στο σημείο έσπευσαν συνολικά 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική πριν από την άφιξη των δυνάμεων από τον χώρο ανασύρθηκε ένας 59χρονος άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του όπου παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.