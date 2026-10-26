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Πρόσωπα- κλειδιά απολογούνται για την Pizza Fan

Προγραμματιστής, λογιστές και ιδιοκτήτες franchise
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
26/10/2026 20:12

Με ρόπαλο απείλησε τους αστυνομικούς που έφθασαν στο σπίτι του για έρευνα,  βασικό μέλος του κυκλώματος, στην υπόθεση της Pizza Fun.

Οι αστυνομικοί, ζήτησαν ενισχύσεις, και έφεραν κλειδαρά, για να μπορέσουν να μπουν στο σπίτι. Σήμερα, παραπέμφθηκαν να απολογηθούν, οι πρώτοι 10 από τους συλληφθέντες. Σε πολύ δύσκολη κατάσταση βρίσκονται οι εργαζόμενοι, οι οποίοι θα μείνουν χωρίς δουλειά, αν κλείσει η αλυσίδα.

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