Ζεφύρι: Λύγισε στην κηδεία του συναδέλφου του ο τρίτος πυροσβέστης
Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν τον 44χρονο πυροσβέστη Ηλία Βαλατσό, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Ζεφύρι.
Η πομπή πέρασε μπροστά από τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό, όπου υπηρετούσε, συνοδεία συναδέλφων του, υπό τον αδιάκοπο ήχο από τις σειρήνες των πυροσβεστικών οχημάτων, πριν φτάσει στο Κοιμητήριο Περιστερίου.
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