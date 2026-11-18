Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν τον 44χρονο πυροσβέστη Ηλία Βαλατσό, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Ζεφύρι.

Η πομπή πέρασε μπροστά από τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό, όπου υπηρετούσε, συνοδεία συναδέλφων του, υπό τον αδιάκοπο ήχο από τις σειρήνες των πυροσβεστικών οχημάτων, πριν φτάσει στο Κοιμητήριο Περιστερίου.