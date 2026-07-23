8.650 ξέχασαν …το Πόθεν Έσχες

Μετά από έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαπιστώθηκε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026, πλέον των 8.650 υπόχρεων προς υποβολή δηλώσεων πόθεν δεν υπέβαλαν δηλώσεις ή κατέθεσαν μεν αλλά δεν περιέλαβαν κανένα οικονομικό στοιχείο.

Αναλυτικότερα, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ΑΚΝΕΕΔ), επικεφαλής της οποίας είναι ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης εντόπισε ΝΠΔΔ και φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν υπέβαλαν δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και σύμφωνα με την Αρχή δεν έχουν δηλωθεί εισοδήματα αξίας άνω δύο εκατομμυρίων ευρώ.