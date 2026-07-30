4 συλλήψεις για την φωτιά στην Πάρο

Με την κατηγορία του εμπρησμού απο ενδεχόμενο δόλο παραπέμπονται σήμερα στον εισαγγελέα κυκλάδων στη Σύρο ο Δήμαρχος Πάρου, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και άλλα δύο άτομα που εμπλέκονται με τον ΧΥΤΑ του νησιού και συνεληφθησαν χθες το βράδυ. Όπως αποκάλυψε στο χθεσινό ρεπορτάζ του ο Αλφα η φωτιά ξεκίνησε από ανακυκλώσιμα υλικά που είχαν απορριφθεί δίπλα από το ΧΥΤΑ.

Μας ενημερώνει ο Πέτρος Καρσιώτης.