Πάρος: Νέα αναζωπύρωση

Νέα αναζωπύρωση εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/7) στην πυρκαγιά της Πάρου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν νέα μάχη για τον περιορισμό του μετώπου.

Η φωτιά αναζωπυρώθηκε περίπου στις 13:30, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων μέσων. Στην επιχείρηση συμμετέχουν εθελοντές, ενώ ο Δήμος Πάρου διαθέτει δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου για να ενισχύσει το έργο της κατάσβεσης.

Στις 14:13, οι Αρχές ενεργοποίησαν εκ νέου το 112. Το μήνυμα καλεί όσους βρίσκονται στο Άσπρο Χωριό, να απομακρυνθούν προς τον Δρυό και να ακολουθήσουν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα έχουν αναπτύξει δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να διευκολύνουν την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών όπου χρειαστεί.

Η Πάρος βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία κινδύνου 4, που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Οι Αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες τους. Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κοντά στα μέτωπα της φωτιάς και να κρατούν ελεύθερο το οδικό δίκτυο για τη διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.