Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο Ελληνικό Σαλαμίνας

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο Ελληνικό Σαλαμίνας, σήμερα 25 Αυγούστου 2026, περίπου στις 16:40 και

επιχειρούν 80 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 25 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Σαλαμίνας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Στις 17:10, εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα (Μπιζάνι), με κατεύθυνση προς Ακτή Καραϊσκάκη.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).