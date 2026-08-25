Πέθανε ο Δημήτρης Κόκοτας σε ηλικία 57 ετών

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης νοσηλευόταν για περισσότερα από δύο χρόνια στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», έπειτα από οξύ έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή που υπέστη τον Μάρτιο του 2024.

Γιος του εμβληματικού ερμηνευτή Σταμάτη Κόκοτα, επέλεξε να ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του, ξεκινώντας την επιτυχημένη μουσική του πορεία τη δεκαετία του 1990. Στο ενεργητικό του είχε σπουδαίες συνεργασίες με κορυφαία ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, όπως η Μαρινέλλα, η Καίτη Γαρμπή, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντύπας, ο Βασίλης Καρράς, η Κωνσταντίνα, η Λίτσα Γιαγκούση, καθώς και με τον πατέρα του.

Το 2007 κυκλοφόρησε τον δέκατο προσωπικό του δίσκο. Ξεχωριστό σταθμό στην καριέρα του αποτέλεσε το 2013, όταν ένωσε τη φωνή του με τους Χάρη Βαρθακούρη, Γρηγόρη Μπιθικώτση και Στέλιο Διονυσίου. Μαζί πραγματοποίησαν τη διεθνή περιοδεία «A Tribute to the Legends», ταξιδεύοντας σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αγγλία, η Σουηδία, το Βέλγιο, η Βραζιλία, η Αργεντινή, ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Αυστραλία και το Ισραήλ, όπου τίμησαν το έργο των πατεράδων τους ερμηνεύοντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ Δ. ΚΟΚΟΤΑ