Φωτιά στο Καλοπήγαδο Κερατέας

Φωτιά έσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (25/8) σε χαμηλή βλάστηση στο Καλοπήγαδο Κερατέας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα (25/8) περίπου στις 15:40.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 55 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Λαυρίου.