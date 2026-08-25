Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βοιωτίας

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Βοιωτίας, η οποία, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, εκδηλώθηκε γύρω στις 15:30.

Οι φλόγες καίνε σε δύσβατο σημείο, και μακριά από κατοικημένη περιοχή.

Για την κατάσβεσή της, 70 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, ρίχτηκαν στις φλόγες, καθώς επίσης και 21 οχήματα, αλλά και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Από αέρος ρίψεις πραγματοποιούν τέσσερα ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σήμερα η περιοχή, βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3).

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, διερευνά τα αίτια που συνετέλεσαν στην εκδήλωση της φωτιάς.