Πηνελόπη Τσιακυρίδου: Η Ελληνίδα τραγουδίστρια που ξεσηκώνει τη Θάσο και κατακτά την Τουρκία

Τα πιάτα σπάνε, η μουσική δυναμώνει και μέσα σε λίγα λεπτά ολόκληρο το εστιατόριο έχει γίνει μια μεγάλη παρέα. Έλληνες, Τούρκοι και επισκέπτες από τα Βαλκάνια σηκώνονται από τα τραπέζια, χορεύουν και γλεντούν με την ψυχή τους στο παλιό λιμανάκι του Λιμένα Θάσου.

Πρωταγωνίστρια σε αυτές τις βραδιές είναι η Πηνελόπη Τσιακυρίδου, γνωστή καλλιτεχνικά ως Penelope Nelly, μια νέα και πολυτάλαντη τραγουδίστρια που έχει καταφέρει να γίνει ιδιαίτερα αγαπητή όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Τουρκία.

Με δυναμική σκηνική παρουσία και άμεση επικοινωνία με τον κόσμο, η Πηνελόπη δεν περιορίζεται στη σκηνή. Τραγουδά ανάμεσα στα τραπέζια, παρασύρει τους επισκέπτες στον χορό και μετατρέπει κάθε βραδιά σε ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι.

Τα βίντεο από το Alexandra Restaurant, την οικογενειακή επιχείρηση στην οποία εμφανίζεται κάθε καλοκαίρι, έχουν γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εικόνες με ζωντανή μουσική, χορό, σπάσιμο πιάτων και παρέες που συνεχίζουν το γλέντι μέχρι το λιμανάκι ταξιδεύουν σε Τουρκία, Βουλγαρία και Ρουμανία, προσελκύοντας επισκέπτες που έρχονται στη Θάσο ειδικά για να ζήσουν αυτή την εμπειρία.

Η καριέρα της στην Τουρκία

Τους χειμερινούς μήνες, η Penelope Nelly δραστηριοποιείται κυρίως στην Τουρκία, όπου πραγματοποιεί εμφανίσεις με συνεχόμενα sold out και συνεργάζεται με γνωστούς Τούρκους καλλιτέχνες.

Η σχέση που έχει αναπτύξει με το τουρκικό κοινό είναι ιδιαίτερα ισχυρή, ενώ θεωρείται μία από τις Ελληνίδες τραγουδίστριες που έχουν καταφέρει να αποκτήσουν ξεχωριστή αναγνωρισιμότητα στη γειτονική χώρα.

Παράλληλα, η Πηνελόπη ασχολείται με τη μουσική, τα εικαστικά, το σχέδιο μόδας, την καλλιτεχνική διεύθυνση και το ραδιόφωνο, αποδεικνύοντας ότι η δημιουργικότητά της δεν περιορίζεται μόνο στο τραγούδι.

Η οικογένεια πίσω από την επιτυχία

Το Alexandra Restaurant λειτουργεί εδώ και 14 χρόνια και αποτελεί μια αμιγώς οικογενειακή επιχείρηση.

Η μητέρα της, Αλεξάνδρα Στεφανίδου, είναι αρχιτέκτονας και διευθύντρια ωδείων μουσικής στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο πατέρας της, Δημήτριος Τσιακυρίδης, είναι δικηγόρος και πρώην δήμαρχος Κορμίστας Σερρών.

Καθοριστικό ρόλο έχει και η αδελφή της, Κλεονίκη Τσιακυρίδου, η οποία έχει αναλάβει τη διοίκηση, την ανάπτυξη και τη λειτουργία της επιχείρησης. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στον χώρο της φιλοξενίας και της γαστρονομίας, ενώ είναι και sommelier.

Το καλό φαγητό, η ελληνική φιλοξενία και η ζωντανή μουσική συνθέτουν μια εμπειρία που έχει ξεπεράσει τα όρια ενός απλού εστιατορίου.

Μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα από την Τουρκία και τη Ρουμανία έχουν πραγματοποιήσει αφιερώματα στο Alexandra, ενώ influencers από το εξωτερικό το επισκέπτονται συχνά και μεταφέρουν στους ακολούθους τους εικόνες από το ξέφρενο ελληνικό γλέντι.

Πίσω, όμως, από τα viral βίντεο και τα σπασμένα πιάτα βρίσκεται μια οικογένεια που εργάζεται ενωμένη και μια νέα γυναίκα που καταφέρνει να ενώνει με τη φωνή της ανθρώπους από διαφορετικές χώρες γύρω από το ίδιο τραπέζι.